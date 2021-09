Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati in visita a Estimar, sesta edizione del Festival del Cinema italo-spagnolo di Palma di Maiorca, per promuovere la Repubblica di San Marino come nuova destinazione cine-turistica

Promuovere San Marino come nuova destinazione per la creazione di prodotti audiovisivi: è questa la missione che il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati insieme al Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli ha perseguito in questi giorni a Palma di Maiorca, prendendo parte da ieri mattina all'inaugurazione di Estimar, Festival del Cinema Italo-Spagnolo, all'interno del Centro Cultural Can Balaguer della capitale. Alla conferenza condotta dall'organizzatrice e direttore artistico Gabriella Carlucci hanno preso parte alcuni importanti ospiti come l'Ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia, il Sindaco del Comune di Norcia Nicola Alemanno, i registi di due attese pellicole presentate in anteprima alla rassegna Salvador Calvo e Gustavo Salmerón, l'attrice italiana Caterina Guzzanti, la rappresentante di ENIT - Agência Nacional de Turismo da Itália Inmaculada Juberías e Marcos Augusto, Direttore Generale dell'Agenzia di Promozione Culturale di Palma di Maiorca.

Ieri sera la delegazione sammarinese ha poi partecipato alla “prima” del Festival, all’interno del Ciné Rivoli di Palma di Maiorca: l’occasione è stata utile per presentare il nuovo spot che mette in luce la Repubblica di San Marino come filming location, con un susseguirsi di immagini sui luoghi iconici che possono essere di interesse per le produzioni cinematografiche e audiovisive del nostro territorio. Durante le giornate del Festival, che proseguirà fino a martedì 14 settembre, lo spot verrà proiettato prima di ogni proiezione dei film in concorso.

La visita di questi giorni in territorio spagnolo si è poi conclusa questa mattina all’interno del prestigioso contesto dell’Hotel Occidental Playa de Palma, dove il Segretario di Stato ha effettuato alcuni importanti incontri per delineare quelli che saranno gli scenari futuri di sviluppo di questo progetto: tra gli interlocutori Roberto Stabile, Antonio Parente e Luciano Sovena, rispettivamente Direttori delle Film Commission delle regioni Basilicata, Puglia e Lazio. A seguito della partecipazione a questo Festival infatti, l'Ufficio del Turismo in collaborazione con lo staff della Segreteria di Stato per il Turismo lavorerà alla stesura di una normativa per attrarre case di produzione cinematografiche e di audiovisivi, con l’intento di realizzare prodotti che vedano il territorio di San Marino protagonista.

Lo scenario del Festival è stato anche l’occasione per promuovere la destinazione turistica sammarinese e i suoi prodotti tipici. In particolare, attraverso la collaborazione con l’agenzia viaggi B The Travel Brand appartenente al gruppo Barcèlo e di Rosa Maria Galtes, Direttore della sede di Palma, che si strutturerà nei prossimi mesi con una serie di azioni di comunicazione mirate al pubblico spagnolo.







Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo