Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati sarà a Bruxelles per firmare il “Co-Op Programme 2023” che garantirà ai progetti di promozione turistica fondi europei

Oggi gli incontri preliminari per l’organizzazione di due giorni di impegni ed appuntamenti nella capitale belga

Il 24 e il 25 gennaio prossimi il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, accompagnato dai consulenti Massimo Feruzzi e Stefano Moroncelli, si recherà a Bruxelles dove nella mattina del 25 gennaio firmerà presso la sede della European Travel Commission l’adesione della Repubblica di San Marino, quale capofila del gruppo che coinvolge anche Marche ed Emilia Romagna, al programma CO-OP 2023 che garantirà il secondo importante finanziamento europeo in meno di un anno alla promozione turistica sinergica dell’area, stanziamento garantito dalla stessa European Travel Commission e dall’Unione Europea.

In occasione della trasferta a Bruxelles il Segretario di Stato per il Turismo incontrerà anche la referente della Regione Marche all’Unione Europea Antonella Passarani, la dirigente a Bruxelles della Regione Marche Lorenza Badiello e la Direttrice della Direione Generale Grow Tourism della Commissione Europea Valentina Superti.

Con la Dott.ssa Superti e con la Dott.ssa Passarani, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha avuto questa mattina una piacevole conversazione in video-conferenza finalizzata alla discussione preliminare dei temi che verranno poi trattati il prossimo 24 gennaio nelle rispettive sedi nella capitale belga.

