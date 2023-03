Il Segretario di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino Fabio Righi incontra a Roma il Ministro Adolfo Urso Annunciata la costituzione di un tavolo interministeriale e di un gruppo di lavoro per attività continuative di interesse comune e condivise

Roma, 7 marzo 2023 – Si è svolto questo pomeriggio a Roma presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi - accompagnato dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia Daniela Rotondaro - e il Ministro Adolfo Urso. Nel corso del colloquio cordiale, costruttivo e soprattutto pragmatico è stata sottolineata la forte collaborazione tra i due Paesi. Righi e Urso hanno condiviso l'opportunità di strutturare un tavolo interministeriale tecnico permanente di confronto per individuare ambiti di comune interesse, definire strategie di collaborazione e provvedimenti per lo sviluppo economico perché il rapporto tra San Marino e Italia non sia solo basato sulla risoluzione di problemi ma sul cogliere assieme opportunità: la formalizzazione dell’accordo interministeriale è stato confermato in tempi brevissimi, un punto di svolta nei rapporti tra i due ministeri e Paesi. L’obiettivo è approfondire e trovare soluzioni concrete sui temi di comune interesse tra i due Paesi - dall'industria alla digitalizzazione, dall'aerospazio all’attrazione e gestione degli investimenti esteri – e di collaborare per un riposizionamento della Repubblica di San Marino sul piano internazionale, evolvendo il rapporto da semplice amicizia e buon vicinato a vera e propria collaborazione strategica.

Fabio Righi: ‘L’incontro odierno costituisce un momento di rilancio delle relazioni tra i nostri due Paesi. Il mio auspicio è di trasformare il nostro rapporto d’amicizia quanto più possibile in una vera e propria collaborazione strategica attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permanente e la sottoscrizione di un accordo interministeriale alla cui bozza lavoreremo affinché possa essere formalizzato nel più breve tempo possibile. L’idea di poter giocare assieme queste partite sarebbe proficuo per entrambi i Paesi.’

Adolfo Urso: “E’ nostro interesse realizzare il tavolo interministeriale, stabiliremo assieme i settori su cui lavorare. Saremo collaborativi, si può dare avvio a un gruppo di lavoro per un’attività continuativa. Diamoci obiettivi da raggiungere e incoraggiamo questa innovazione istituzionale”

