Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi è intervenuto a Ginevra in occasione della Sessantaduesima serie di riunioni delle Assemblee dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO).

E’ intervenuto ieri mattina alla Sessantaduesima serie di riunioni delle Assemblee dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) in corso a Ginevra il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi. Accompagnato all’appuntamento dall’Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite a Ginevra e le altre Organizzazioni Internazionali in Svizzera Marcello Beccari, il Segretario Righi nella sua dichiarazione ha rinnovato l’impegno di San Marino a sostenere la WIPO in tutte le sue attività: la tutela della proprietà intellettuale è infatti sempre più uno strumento di sviluppo e di crescita per le imprese che, soprattutto in questo periodo di pandemia, hanno bisogno del supporto delle istituzioni nazionali e internazionali, volano per l'intera economia. La Repubblica di San Marino è pronta e vuole raccogliere la sfida di stare al passo in campi nuovi come l'intelligenza artificiale, il machine learning, la block chain, l'intersezione tra infotech e biotech attuando tutti gli strumenti giuridici necessari che saranno ritenuti idonei allo sviluppo del settore sempre nell'ottica di conciliare la necessità di tutelare la proprietà intellettuale con la circolazione delle idee che possono generare sviluppo dell'intera comunità. Nel pomeriggio Righi ha poi incontrato il Direttore della WIPO Dareng Tang: si è trattato di un primo incontro conoscitivo che si è svolto in un clima cordiale, al tempo stesso molto concreto. Nel corso della riunione è stato presentato il lavoro che San Marino sta facendo in materia di proprietà intellettuale ed esposto l’obiettivo di diventare un hub tecnologico di riferimento, un ecosistema in cui sviluppare soluzioni da portare in contesti più ampi al servizio della comunità internazionale. Al termine del meeting, oltre ad aver garantito la continuità dei rapporti, il Segretario Righi ha invitato ufficialmente il Direttore Tang a venire in visita a San Marino.

Fabio Righi: ‘È un vero piacere poter partecipare quest'anno all'Assemblea Generale, in presenza, a Ginevra. Ho espresso a WIPO il continuo sostegno e la piena disponibilità della Repubblica di San Marino a cooperare per le attività complessive come istituzione multilaterale centrale per lo sviluppo e la promozione di un sistema di protezione della proprietà intellettuale a livello mondiale. Sono molto soddisfatto per la fruttuosa cooperazione in atto sia sulla Convenzione recentemente sottoscritta "per lo sviluppo di IP Office Business Solution" sia sulla legislazione interna sul diritto d'autore. Sono infine molto grato per il sostegno concreto ricevuto, sia in termini di know how sia economico che, alla luce dell'incontro e dei temi discussi, si rafforzerà nel prossimo futuro con grandi opportunità di crescita del sistema sammarinese.’

