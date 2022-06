Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi ha incontrato in Portogallo il Ministro della Scienza e dello Sviluppo Tecnologico del Montenegro

Ha avuto luogo questo pomeriggio il bilaterale tra il Segretario di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi e Biljana Scepanovic Ministro della Scienza e dello Sviluppo Tecnologico della Repubblica del Montenegro; entrambi i Ministri si trovano in Portogallo in questi giorni per prendere parte ai lavori della XXVIII Conferenza Ministeriale di Eureka. L’incontro conoscitivo, che si è svolto in un clima cordiale e amichevole, è stata la concreta occasione per confrontarsi su temi di comune interesse su cui costruire una proficua collaborazione tra i due Paesi entrambi impegnati a sviluppare il settore dell’innovazione applicata al mondo imprenditoriale ed economico. Il Ministro Scepanovic ha proposto al Segretario Righi il rinnovo del Memorandum of Understanding sulla collaborazione scientifica e tecnologica la cui firma risale a sei anni fa e che merita un aggiornamento alla luce del mutato contesto internazionale; l’accordo è la base per sviluppare e intensificare cooperazione nei campi dello sviluppo tecnologico e nel settore dell’innovazione. Il bilaterale è stato inoltre l’occasione per il Segretario Righi per presentare il sistema Paese e l’ambizione della Repubblica di San Marino di presentarsi sul piano internazionale come hub tecnologico in cui progettare e promuovere soluzioni all’avanguardia per lo sviluppo del contesto economico imprenditoriale. Il Ministro Scepanovic ha infine proposto a Righi di rivedersi presso la sede del Ministero che guida per approfondire le molte tematiche affrontate nell’incontro odierno nell’occasione di una prossima missione del Segretario in Montenegro.

cs Segreteria Industria