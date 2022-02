Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi ha incontrato ad Abu Dhabi il Ministro della Cultura e della Gioventù Noura Al Kaabi

La permanenza negli Emirati Arabi Uniti del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi in occasione delle celebrazioni del National Day di San Marino a Expo Dubai 2020, è proseguita con l’incontro odierno ad Abu Dhabi con il Ministro della Cultura e della Gioventù emiratino Sua Eccellenza Noura Al Kaabi. Accolto in un clima di sincera cordialità, il Segretario Belluzzi ha prima di tutto desiderato ringraziare Sua Eccellenza Al Kaabi, a nome suo e dell’intero governo sammarinese, per l’assistenza che gli Emirati stanno riservando al nostro Paese nella sua partecipazione a Expo Dubai 2020. Ha proseguito nell’incontro illustrando il percorso di valorizzazione della cultura sammarinese attraverso l’implementazione di tre musei recentemente rinnovati e attraverso lo sviluppo e la crescita dell’università. Ha fatto riferimento al progetto culturale e architettonico del polo museale in collaborazione con importanti manager della cultura italiana come il Direttore degli Uffizi di Firenze e il Direttore della Fenice di Venezia, progetto che Belluzzi ha detto: ‘Mi piacerebbe, non appena pronto, presentare a Lei e alle istituzioni emiratine per valutare la possibilità ed esplorare ogni possibile occasione di dedicare un’area del polo a espressioni della cultura islamica.’ I due Ministri si sono poi confrontati sulla possibilità di avviare un percorso che porti alla firma di un Memorandum of Understanding che crei un ponte tra i due Paesi per avviare scambi culturali a margine del quale far nascere accordi tra le istituzioni della cultura quali le università.

Cs Segreteria Cultura