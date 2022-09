Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi partecipa a New York al Transforming Education Summit durante la 77° Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi si trova a New York in questi giorni per prendere parte - accompagnato dall’Ambasciatore Damiano Beleffi, Rappresentante Permanente della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite - al Transforming Education Summit, un'iniziativa lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il vertice sulla trasformazione dell'istruzione, che si svolge durante la 77a Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato convocato in risposta a una crisi globale dell'istruzione che, a causa della pandemia da COVID-19, sta avendo un impatto devastante sul futuro dei bambini e dei giovani di tutto il mondo. Elevare l'istruzione al primo posto nell'agenda politica globale per recuperare le perdite di apprendimento e gettare i semi per trasformare l'istruzione in un mondo in rapido cambiamento è l’impegno che Capi di Stato e di Governo riuniti nel Leader Day sono stati chiamati ad assumere a livello nazionale. I lavori del summit hanno rappresentato per il Segretario per l’Istruzione l’occasione per svolgere alcuni primi bilaterali con colleghi di altri Paesi. Ha incontrato Mauro Luiz Rabelo, Segretario Nazionale per l'Istruzione di Base del Ministero per l’Educazione del Brasile, con cui Belluzzi ha convenuto di dare seguito a un Accordo Quadro di collaborazione in materia scolastica, universitaria e culturale per l’interscambio tra studenti e docenti sia a livello universitario sia di scuola secondaria superiore, confermando la collaborazione già esistente ed elevando il rapporto di interscambio a presenze di artisti brasiliani a San Marino e sammarinesi in Brasile e di opere artistiche tra i due Paesi; il secondo confronto è stato con Justyna Orlowska, Alto Rappresentante del Primo Ministro della Polonia delegata all’Educazione Digitale che ha illustrato a Belluzzi il loro interessante progetto di accrescimento di competenze digitali per la popolazione scolastica e per i docenti. Si è poi discusso di creare occasioni di incontro tra i tecnici dei rispettivi i Paesi e di approfondimento delle progettualità e, infine, di verificare la diponibilità ad interscambi di studenti universitari. Sono previsti nelle prossime ore di permanenza a New York del Segretario Belluzzi alcuni altri incontri bilaterali.

c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura