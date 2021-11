Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi partecipa a Parigi alla 41° Conferenza Generale dell’UNESCO

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi partecipa a Parigi alla 41° Conferenza Generale dell’UNESCO.

E’ iniziata oggi la missione a Parigi del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Andrea Belluzzi per prendere parte alla 41° Conferenza Generale dell’UNESCO (9-24 novembre), che si svolge in occasione del 75° Anniversario dell’Organizzazione. Diverse decisioni importanti sono attese dai 193 Stati membri dell'UNESCO durante i lavori della Conferenza, in particolare sul patrimonio culturale, sulla politica globale dell'educazione nell’affrontare i grandi problemi arrecati ai giovani dalla pandemia, sull'etica della tecnologia e sulla necessità vitale di una maggiore apertura della ricerca scientifica. Nel pomeriggio Belluzzi ha partecipato all’High-Level Segment del Global Education Meeting 2021, che ha visto la partecipazione, durante la cerimonia di apertura, del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e del neo rieletto Direttore Generale UNESCO Audrey Azoulay; sono seguiti contributi video da remoto di Xi Jinping, Presidente della Repubblica Popolare Cinese, di Alberto Fernández, Presidente della Repubblica Argentina, di Iván Duque Márquez, Presidente della Repubblica di Colombia. L’appuntamento mirava a creare uno slancio politico globale per aumentare il profilo dell'istruzione e il suo imperativo di investimento, per rinnovare l'impegno dei leader nazionali e internazionali a investire nell'istruzione - a livello nazionale e internazionale - e per accelerare i progressi verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 (Istruzione di Qualità). Al termine del pomeriggio il Segretario Belluzzi si è confrontato in un incontro cordiale e amichevole con Lazare Eloundou Assomo, Direttore per la Cultura e le Emergenze dell’UNESCO. Il bilaterale è stata per Belluzzi l’occasione per illustrare le prossime iniziative in materia museale di San Marino e per cogliere le eventuali opportunità che UNESCO può offrire in termini di finanziamenti a progetti culturali. La partecipazione del Segretario Belluzzi alla Conferenza proseguirà nella giornata di domani quando, nel corso della sessione mattutina, farà il proprio intervento.

c.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: