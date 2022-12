Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi incontra il Ministro per lo Sport e i Giovani della Repubblica Italiana Andrea Abodi

Si è svolto questa mattina a Roma l’incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi e il Ministro per lo Sport e i Giovani della Repubblica Italiana Andrea Abodi. E’ stato un incontro cordiale, proficuo e di grande respiro nel corso del quale la delegazione sammarinese, composta oltre che dal Segretario di Stato Belluzzi anche dall’Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, ha parlato di integrazione reciproca dei giovani, di accesso alla formazione, di condivisione di esperienze, di comune partecipazione a organizzazioni internazionali per costruire assieme progetti che ricerchino lo sviluppo e il sostegno dei giovani. Il Segretario Belluzzi e il Ministro Abodi si sono dati come obiettivo la creazione e l’istituzione di un osservatorio bilaterale sulle politiche giovanili, che declini un’agenda operativa, un luogo di dialogo e confronto ‘facendo squadra, migliorando ogni giorno,’ - ha detto Belluzzi mutuando una tipica espressione dal mondo dello sport. ‘Organizzo una visita a San Marino entro fine gennaio, predisponiamo per allora uno schema di convenzione, un atto che ci permetta di creare l’osservatorio,’ ha affermato Abodi.

c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili