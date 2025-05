Il Segretario di Stato per la Giustizia, con delega alla Famiglia, Stefano Canti, a Roma, tra i relatori al Convegno Nazionale del CIF “Il Futuro: sfida della Famiglia”

In occasione del Giubileo delle Famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, il Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti, ha preso parte a Roma al convegno del CIF “Il Futuro: sfida della Famiglia”, congiuntamente al Mons. Renzo Pegoraro (Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita) e Giuseppe De Rita (Presidente e Fondatore del Censis). Un’occasione di confronto di qualificato livello, focalizzato sul tema della famiglia, che - come ben noto - rappresenta il nucleo fondamentale della società, la prima comunità in cui e con cui ognuno di noi si confronta, un pilastro imprescindibile per la crescita e il benessere collettivo. Il dibattito si è focalizzato, in particolare, sul ruolo di individualismo e relativismo culturale, sull’educazione, sulle c.d. “famiglie allargate”, sulla conciliazione tra famiglia e lavoro, sulla condizione di infertilità della coppia, sulla salute mentale degli adolescenti e sul matrimonio e famiglia come realtà “naturali”. Il Segretario di Stato Canti ha portato all’attenzione del convegno il problema della denatalità a San Marino, una delle problematiche più rilevanti e strutturali che sta affrontando la Repubblica, con la drastica riduzione del numero delle nascite e il conseguente invecchiamento della popolazione. Infine, ha intrapreso coi presenti uno scambio di idee e di progetti da approfondire nei prossimi appuntamenti sul tema che saranno organizzati dalla Segreteria.

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia

