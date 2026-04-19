Il Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti, ha partecipato a Treviso al Convegno “LA FAMIGLIA ALLA PROVA DELLA CONTEMPORANEITÀ”

Il Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti, accompagnato da Segretario Particolare, Dott.ssa Tatiana Fiorani, si sono recati a Treviso per partecipare al Convegno dal titolo “LA FAMIGLIA ALLA PROVA DELLA CONTEMPORANEITÀ” organizzato dal Centro della Famiglia di Treviso e in collaborazione con il Forum delle Associazioni Famigliari Italiano e con il patrocinio della Regione Veneto e che ha visto, tra i relatori, il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella oltre a numerosi Sindaci e vari Assessori della Regione Veneto. Al convegno è stato possibile approfondire come sta cambiando la famiglia in questa epoca di destrutturazione sociale di denatalità e di invecchiamento, di crescita di solitudini e di bisogni sociali, di potere di acquisto e di aumento del costo della vita. L’appuntamento si è aperto con la presentazione del Family Report 2025 del CISF – Centro Internazionale Studi e Famiglia “Il fragile domani. La famiglia alla prova della contemporaneità” ed è proseguito con gli interventi del presidente Anci Veneto Mario Conte, dell’assessore ai Servizi Sociali e Famiglia della Regione Veneto Paola Roma, dell’Assessore alla Famiglia del Comune di Treviso e membro della Consulta per la Famiglia di Anni Veneto, Gloria Tessarolo. L’incontro ha costituito un importante momento di riflessione dedicato al ruolo di oggi della famiglia, all’analisi delle sfide attuali e delle strategie di supporto per i nuclei famigliari nel contesto sociale moderno. Si è parlato anche dell’importanza strategica di avviare nuovi Centri per la Famiglia per offrire sostegno alle famiglie nelle loro competenze relazionali e educative, prima dell’insorgere di problemi e cronicità. Grazie ad un proficuo confronto è stato possibile concentrare l’attenzione sugli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le competenze delle famiglie in relazione alle comunità di cui sono parte. L’obiettivo deve essere quello di prevenire il disagio delle famiglie per mezzo di strumenti efficaci e mirati ai bisogni.

Stefano Canti (Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia): “A margine del convegno ho avuto modo di informare la Ministra Roccella sulle modifiche che stiamo portando avanti e chiesto un confronto più ampio da tenersi presso le sedi Istituzionali per approfondire le profonde mutazioni che stanno interessando il nucleo fondamentale della società, ovvero la Famiglia. Le criticità che oggi manifesta la famiglia non hanno confini, e da questa considerazione è stata fatta una panoramica dettagliata sulle criticità emergenti ed in particolare sulla destrutturazione sociale e l'invecchiamento della popolazione che stanno ridisegnando i bisogni dei cittadini. Condivisa infine, la necessità impellente di risposte politiche concrete di fronte a una realtà quotidiana sempre più complessa e frammentata.“

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia









