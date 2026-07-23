Il Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Previdenza illustra i provvedimenti adottati per rafforza il contrasto al mancato versamento dei contributi all'ISS

Il Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Previdenza illustra i provvedimenti adottati per rafforza il contrasto al mancato versamento dei contributi all'ISS.

In riferimento all'articolo pubblicato dagli organi di stampa relativo alla preoccupazione espressa dalla CSdL sui mancati versamenti contributivi, la Segreteria di Stato per la Giustizia con delega alla Previdenza ritiene opportuno evidenziare che il tema è attenzionato da tempo e come recentemente siano già state adottate importanti misure per rafforzare il contrasto a tali comportamenti. Si ricorda infatti l’approvazione degli articoli 6 della Legge n. 30/2025 e dall'articolo 8 della Legge n. 158/2025, le cui modalità attuative sono state disciplinate mediante un regolamento del Congresso di Stato, adottato nella seduta del 7 luglio scorso.

Le nuove norme introdotte in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali prevedono la sospensione della licenza d'esercizio nei confronti degli operatori economici e delle persone fisiche titolari di autorizzazioni ad operare che risultino inadempienti per contributi riferiti a tredici mensilità, anche non consecutive, e comunque quando la vera sorte delle iscrizioni a ruolo sia superiore a 100.000 euro. Viene inoltre introdotto l'obbligo di informare tutti i lavoratori dell'eventuale mancato versamento dei contributi - nel caso in cui, il proprio datore di lavoro, non provveda al pagamento di tre mensilità anche non consecutive - garantendo così una maggiore trasparenza e consentendo ai dipendenti di conoscere tempestivamente la propria posizione contributiva.

La Segreteria è pienamente consapevole delle conseguenze che il mancato versamento dei contributi previdenziali produce sui diritti dei lavoratori, sulla tenuta del sistema previdenziale e sulla concorrenza tra le imprese. Per questo motivo è stato avviato un percorso volto a rendere gli strumenti di prevenzione e di contrasto nei confronti delle imprese che non versano i contributi sempre più efficaci.

Si tratta di un intervento che rafforza in modo significativo gli strumenti a disposizione dello Stato per contrastare l'evasione contributiva e che testimonia la volontà di assicurare il rispetto degli obblighi previdenziali, la tutela dei diritti dei lavoratori e condizioni di concorrenza corrette tra le imprese.

Come già anticipato in occasione del Dibattito pubblico della CSdL, la Segreteria di Stato per la Giustizia è già al lavoro sulla revisione dell'apparato sanzionatorio in materia di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, prevedendo un inasprimento del regime sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata, tra cui gli amministratori d’impresa, al fine di rendere più efficace il contrasto alle inadempienze contributive e garantire un sistema di tutele uniforme.

La Segreteria di Stato per la Giustizia continuerà a seguire con la massima attenzione questa materia, promuovendo ogni ulteriore intervento normativo e amministrativo che si renderà necessario per contrastare efficacemente le irregolarità e garantire la piena tutela dei lavoratori e del sistema previdenziale.

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza, la Famiglia

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