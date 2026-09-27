Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, ha partecipato al XV Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e della Giustizia Penale

Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, ha partecipato al XV Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e della Giustizia Penale.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, accompagnato dall'Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti, Elisabetta Bucci e dal Consigliere di Ambasciata, Beatrice Simoncini, ha preso parte ai lavori del XV Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, in programma ad Abu Dhabi dal 26 settembre al 1° ottobre 2026. Dopo diversi anni, la Repubblica di San Marino torna a essere rappresentata a questo prestigioso forum intergovernativo delle Nazioni Unite, confermando un rinnovato e solido impegno sul fronte della cooperazione internazionale, nel rafforzamento dello Stato di diritto e nella lotta alla criminalità transnazionale nel contesto delle Nazioni Unite. Il Congresso si è incentrato sull'accelerazione della prevenzione del crimine, della giustizia penale e dello Stato di diritto per proteggere le persone e il pianeta nell'era digitale. Inoltre, l’occasione è stata utile per rafforzare le relazioni bilaterali con i Ministri presenti, di particolare rilevanza l'incontro con il Ministro della Giustizia degli Emirati Arabi, Uniti Al Nuaimi. Nell’intervento effettuato durante la Sessione di Alto Livello, il Segretario di Stato, Stefano Canti, ha sottolineato come la cooperazione e lo scambio di esperienze tra Paesi siano fondamentali in un contesto globale segnato dall'evoluzione delle sfide criminali, dalla digitalizzazione e dai reati di natura economico-finanziaria. È stata altresì evidenziata l'importanza di affiancare all'azione repressiva, efficaci politiche di prevenzione sociale, volte a proteggere i soggetti più vulnerabili, a sostenere i giovani e a promuovere una diffusa cultura della legalità. Ricordando i traguardi raggiunti da San Marino nell'ambito dell'Obiettivo 16 dell'Agenda 2030 dell'ONU, il Segretario Canti ha fatto il punto sulla recente riforma dell'ordinamento penitenziario e sulle proposte di modifiche del processo penale, confermando la volontà di proseguire in un percorso continuativo di ammodernamento ed efficienza delle istituzioni.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti: “Anche la Repubblica di San Marino, in apertura del 15° Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, ha sostenuto l’approvazione della ‘Dichiarazione di Adu Dhabi’. Essa costituisce una tabella di marcia globale per i prossimi cinque anni (fino al 2031), nell'ambito della prevenzione del crimine e della tutela dello stato di diritto nell'era digitale, con particolare attenzione alle implicazioni delle nuove tecnologie in ambito giudiziario, nel rinnovato impegno verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e di una maggiore cooperazione internazionale."

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza, la Famiglia

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