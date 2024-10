Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ad Assisi per il G7 Disabilità

Dal 14 al 17 ottobre si terrà ad Assisi in Umbria, il G7 su inclusione e disabilità. Si tratta della prima volta in cui il G7 - il forum intergovernativo che vede insieme i 7 grandi paesi del Mondo e l’UE quale invitato permanenti - viene convocato per affrontare tali tematiche. Al centro della tre giorni, i temi dell’inclusione e della disabilità, suddivisi in 6 panel: “L’inclusione come priorità dell’agenda di tutti i Paesi”; “Accessibilità universale e prevenzione e gestione delle emergenze”; “Vita indipendente e inclusione lavorativa”; “Il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica”; “Intelligenza Artificiale”; “Sport e servizi per tutti”. E proprio durante il primo giorno di lavori del G7 sarà presente anche San Marino con il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni. Si tratta della prima volta in assoluto che la Repubblica di San Marino viene invitata a un tale incontro, che vedrà anche la partecipazione della Presidente della Commissione sammarinese CSD ONU, Patrizia Gallo. “Sono estremamente onorata di rappresentare la Repubblica di San Marino al G7 su Inclusione e Disabilità ad Assisi. Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per ribadire il nostro impegno verso l'accessibilità universale, un principio fondamentale sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. La nostra partecipazione sottolinea la determinazione di questa Segreteria di Stato a collaborare a livello internazionale per promuovere politiche inclusive – dichiara il Segretario di Stato Mariella Mularoni -. San Marino è fermamente impegnato a garantire che ogni individuo abbia accesso agli stessi diritti e opportunità, indipendentemente dalle proprie capacità. Accolgo quindi con grande entusiasmo l'invito personale da parte del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ricevuto in virtù delle ottime relazioni instaurate e segno evidente degli eccellenti rapporti con la Repubblica Italiana. Sono fiduciosa che questo summit segnerà un altro passo significativo verso un mondo più inclusivo per tutti”.