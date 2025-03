Il Segretario di Stato per lo Sport di San Marino, on. Rossano Fabbri, in visita a Imola

Il Segretario di Stato per lo Sport di San Marino, on. Rossano Fabbri, in visita a Imola.

Nel pomeriggio di venerdì 28 marzo, il Sindaco di Imola, Marco Panieri, ha ricevuto a Palazzo Comunale il Segretario di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio con delega allo Sport della Repubblica di San Marino, Rossano Fabbri. La visita è proseguita all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, con un sopralluogo alla pista e all’intera struttura. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per consolidare le storiche relazioni tra lo Stato di San Marino e la Città di Imola, già avviate all’inizio del mandato del Sindaco Panieri, seguendo la lunga tradizione di relazioni. Al centro del dialogo, i temi della promozione turistica e diplomazia sportiva e delle numerose sinergie in ambito economico, sociale e culturale. In un momento di grande trasformazione e rilancio internazionale dell’autodromo e della Città di Imola, la visita ha confermato la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i due territori, valorizzando nuove opportunità comuni e la rete di contatti tra istituzioni, aziende e partner.

c.s.

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

Città di Imola

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: