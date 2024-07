Il Segretario di Stato per lo Sport Fabbri a Parigi per i Giochi 2024

Primo impegno ufficiale per il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri che ha partecipato oggi a Parigi all’incontro dei Ministri dello Sport organizzato da UNESCO nei giorni che precedono le Olimpiadi. Per il Segretario di Stato Fabbri un pranzo di lavoro cordiale e costruttivo, a margine dell’appuntamento plenario, con il Ministro dello Sport italiano Andrea Abodi. Al centro dell’incontro ministeriale la collaborazione bilaterale su più fronti e la volontà condivisa di arrivare alla firma di un protocollo scuola/sport fra Italia-San Marino che contenga la possibilità di collaborare anche con il territorio circostante sullo sviluppo della cultura e della pratica sportiva. Il Segretario di Stato Fabbri ha presentato al Ministro Abodi i progetti della sua Segreteria, primo fra tutti quello di affiancare la delega allo sviluppo economico a quella dello sport per una sempre più convinta sinergia fra il tessuto imprenditoriale e lo sport a sostegno delle Federazioni sammarinesi. Rossano Fabbri (SdS Sport): "Una grande occasione per la nostra Repubblica essere in questa storica assemblea. Lo sport è il principale veicolo di dialogo tra gli Stati e momenti come questi, creano relazioni tra i paesi e consolidano i rapporti tra i loro rappresentanti agevolando il clima di collaborazione e alimentano fiducia reciproca e sinergia tra i territori. Sono orgoglioso di rappresentare la nostra amata Repubblica che grazie allo sport e ai nostri atleti, è tra i grandi del mondo. Sono estremamente soddisfatto del pranzo con il Ministro Italiano Andrea Abodi. Con il Ministro abbiamo affrontato tanti temi che interessano i nostri territori ed entrambi abbiamo espresso la volontà di aumentare le collaborazioni e le sinergie. Con il Ministro Italiano abbiamo già preso accordi per una sua visita entro la fine dell'estate a San Marino per concludere la firma di importanti protocolli tra i nostri paesi".