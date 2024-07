Il Segretario di Stato per lo Sport Fabbri a Parigi per i Giochi 2024 ha accompagnato oggi i Capitani Reggenti all’Ambasciata di San Marino

La partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 rappresentano il primo impegno ufficiale per il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri che collaborazioni e le sinergie. Dopo gli incontri con il Ministro italiano per lo Sport Andrea Abodi e quelli con le autorità francesi, il Segretario di Stato per lo Sport Fabbri e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Beccari hanno accompagnato oggi le Loro Eccellenze Alessandro Rossi e Milena Gasperoni all’Ambasciata di San Marino a Parigi dove, accolti dall’Ambasciatore Leopoldo Guardigli, hanno visitato la mostra “Colors for Peace” che racchiude centinaia di disegni di bambini sul tema della pace. Questa sera le autorità sammarinesi seguiranno la Cerimonia d’Apertura dei Giochi sulla Senna.