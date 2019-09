Il Segretario di Stato Renzi alla 74^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite

In arrivo a New York la delegazione sammarinese composta dai competenti funzionari della Segreteria e del Dipartimento Affari Esteri, guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, Nicola Renzi, per presenziare ai lavori della 74a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ogni anno i Paesi membri si riuniscono per discutere le questioni critiche di comune interesse e partecipare a una serie di vertici e incontri di alto livello. Quest’anno, l’obiettivo generale è di stimolare l’azione sul cambiamento climatico e accelerare i progressi in materia di sviluppo sostenibile. Il Segretario di Stato Renzi parteciperà al pranzo di lavoro offerto in onore dei Capi di Stato e di Governo dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, per poi prendere parte lo stesso giorno all'inaugurazione dei lavori dell’Assemblea Generale, durante la quale prenderà la parola sabato.