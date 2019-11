Il Segretario di Stato Renzi in Giappone per l’intronizzazione del nuovo imperatore Naruhito

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha partecipato oggi presso il Palazzo imperiale di Tokyo, alla cerimonia di intronizzazione dell’Imperatore Naruhito, alla presenza di Capi di Stato, di Governo, di regnanti ed alti dignitari di circa 180 Paesi ed Organizzazioni Internazionali. Ad accompagnare il Segretario di Stato, una Delegazione guidata dall’Ambasciatore di San Marino in Giappone, Manlio Cadelo, dal 2011 anche nel prestigioso ruolo di Decano del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato nel Paese del Sol Levante, il quale affiancherà Renzi nei momenti istituzionali previsti dall’elaborato protocollo nipponico. Nella giornata di domani, la Delegazione sammarinese prenderà parte al ricevimento organizzato dal Primo Ministro giapponese, Shinzo Abe. La Repubblica di San Marino intrattiene relazioni ufficiali al più alto livello diplomatico con il Giappone dal 1996 scandite da una proficua collaborazione bilaterale e nel più ampio contesto multilaterale. Numerose sono state anche le più recenti occasioni di incontro e di confronto tra delegazioni istituzionali e diplomatiche di entrambi i Paesi, per coordinare attività e cooperazioni reciprocamente vantaggiose in ambito socio-culturale, economico e commerciale.