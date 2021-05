Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta incontra a Roma il Sottosegretario Pierpaolo Sileri

Nell’ambito del fitto programma di incontri fra istituzioni italiane e sammarinesi in programma a Roma in questi giorni è stato organizzato un importante incontro fra il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e il Sottosegretario del Ministro della Salute Pierpaolo Sileri che si è tenuto presso il Ministero questa mattina. Al centro dell’incontro un aggiornamento sulle campagne vaccinali dei due Paesi con particolare attenzione agli accordi di fornitura in essere fra le parti. E’ stata l’occasione per discutere di pass vaccinali e green card oltre che di iniziative da attuare per la ripartenza post pandemia e di come intensificare rapporti e collaborazioni tra le due Sanita in merito ai temi inseriti nel piano d’azione triennale da poco sottoscritto tra i due Paesi, in ottica di cooperazione su progetti di comune interesse. Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta prenderà parte nel pomeriggio, insieme ai Segretari di Stato Beccari e Gatti alla visita ufficiale dei Capitani Reggenti al Premier italiano Mario Draghi.

Cs Segreteria Sanità

