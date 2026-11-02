Il Segretario di Stato Rossano Fabbri in partenza per Monaco per la Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d’Europa

Il Segretario di Stato Rossano Fabbri in partenza per Monaco per la Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d’Europa.

Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, è in partenza per il Principato di Monaco, dove il 3 e 4 novembre 2026 prenderà parte alla 19ª Conferenza dei Ministri responsabili dello Sport del Consiglio d’Europa, importante appuntamento internazionale dedicato alle politiche sportive e al rafforzamento della cooperazione tra gli Stati. La Conferenza, organizzata nell’ambito dell’Accordo Parziale Allargato sullo Sport (EPAS), riunirà rappresentanti istituzionali e responsabili delle politiche sportive europee per affrontare le principali sfide del settore, con particolare attenzione alla sicurezza, alla salute, alla tutela delle persone e alla promozione di ambienti sportivi inclusivi e accessibili. La partecipazione della Repubblica di San Marino rappresenta un'importante occasione di confronto internazionale sulle politiche sportive e sulle iniziative finalizzate a rafforzare il ruolo dello sport quale strumento di educazione, benessere, inclusione e crescita sociale. Particolare rilievo assumerà, nella giornata di martedì 3 novembre, la firma da parte della Repubblica di San Marino della Convenzione di Saint-Denis, il trattato del Consiglio d’Europa dedicato alla sicurezza, alla protezione e alla qualità dell'accoglienza degli spettatori in occasione delle manifestazioni sportive, in particolare degli incontri di calcio. La cerimonia ufficiale si svolgerà presso il Museo Oceanografico di Monaco, alla presenza del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset. Mercoledì 4 novembre, presso il Grimaldi Forum, il Segretario di Stato Fabbri parteciperà ai lavori della Conferenza ministeriale, che saranno aperti dal Principe Alberto II di Monaco e dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Nel corso delle sessioni dedicate alla costruzione di un impegno comune per uno sport più sicuro e sano e alla traduzione degli obiettivi condivisi in azioni concrete, il Segretario Fabbri porterà il contributo della Repubblica di San Marino al confronto tra le delegazioni. La giornata si concluderà con l'adozione della Risoluzione ministeriale e con un incontro ristretto dei Ministri degli Stati aderenti all'EPAS, dedicato allo scambio di esperienze e al rafforzamento della collaborazione internazionale. La presenza di San Marino a questo appuntamento si inserisce nell'attività di partecipazione del Paese agli organismi internazionali dello sport e nella volontà di contribuire alla definizione di politiche condivise, valorizzando lo sport non soltanto nella sua dimensione agonistica, ma anche come elemento fondamentale per la salute, la formazione delle giovani generazioni e la coesione sociale.

c.s. Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport





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