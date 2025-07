Il Segretario di Stato Stefano Canti alla Conferenza Informale dei Ministri per il 15° anniversario della Convenzione di Lanzarote

Il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti, ha rappresentato la Repubblica di San Marino alla Conferenza Informale dei Ministri organizzata in occasione del 15° anniversario della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, nota anche come Convenzione di Lanzarote. L’evento, ospitato a La Valletta – Malta, nel contesto della Presidenza maltese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha riunito alti rappresentanti istituzionali da tutto il continente per fare il punto sui risultati ottenuti, affrontare le sfide attuali e delineare strategie future. Nel suo intervento, il Segretario di Stato Canti ha sottolineato l'importanza della ricorrenza: “Ci incontriamo oggi non solo per ricordare l’entrata in vigore di uno degli strumenti più importanti in materia di tutela dei diritti dei minori, ma anche per condividere, a distanza di quindici anni, le molteplici nuove sfide che siamo tenuti ad affrontare, alla luce delle molteplici forme di violenza perpetrate a danno di minori favorite dall’avanzamento della tecnologia, della digitalizzazione e dall’utilizzo, spesso sregolato, delle piattaforme online e dei social network”. Il Segretario di Stato Canti ha illustrato le azioni promosse da San Marino per recepire e applicare i principi della Convenzione, tra cui l’adozione di una legislazione aggiornata, l’introduzione di nuove fattispecie penali come l’adescamento di minori e le molestie sessuali, e la modifica del regime di prescrizione per i reati di violenza perpetrati nei confronti di minori. Ha inoltre evidenziato l’importanza di approcci multidisciplinari, il ruolo centrale della prevenzione e della formazione degli adulti, e la collaborazione con le istituzioni scolastiche. La Conferenza ha altresì rappresentato l’occasione per incontrare altri Ministri che si occupano della protezione dei minori e per effettuare incontri bilaterali con Malta e Andorra. Si è esplorata la possibilità di organizzare nuove conferenze sul tema della giustizia, anche nell’ottica di proseguire gli appuntamenti istituzionali come quello svoltosi a ottobre scorso nella Repubblica di San Marino organizzato con la Commissione di Venezia sotto l’egida del Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Al termine dei lavori, che proseguiranno per tutta la giornata, è prevista l’adozione di una Dichiarazione Politica con cui si porranno le basi per un processo di ammodernamento della Convenzione, al fine di affrontare in modo più efficace le nuove vulnerabilità e i contesti digitali che aumentano il rischio di abuso sui minori.

