Il Segretario di Stato Stefano Canti incontra a Bologna l’Assessore Regionale all’agricoltura Alessio Mammi

Si è tenuto questa mattina a Bologna, presso la sede della Regione Emilia Romagna il prestigioso incontro fra il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti e l’Assessore regionale per l’Agricoltura, l’Agroalimentare, la caccia e la pesca Alessio Mammi. L’incontro, cordiale e proficuo è servito per un fattivo scambio di informazioni sullo stato del settore dell’agricoltura a San Marino e nella Regione Emilia Romagna. L’appuntamento si è rivelato una positiva opportunità per illustrare l’accordo di reciprocità sulla raccolta dei tartufi e sui temi della caccia. L’Assessore Mammi ha assicurato pieno sostegno alle misure politiche e legislative utili non solo allo sviluppo della filiera agroalimentare sammarinese ma anche alla tutela dell’ambiente, alla conservazione della biodiversità, del paesaggio e della difesa dei suoli. Al termine dell’incontro il Segretario di Stato per il Territorio ha fatto visita allo Stand di Cantina San Marino all’interno di Slow Wine Fair, la fiera del vino buono, pulito e giusto organizzata da Slow Food, durante la quale, nella giornata di inaugurazione, domenica scorsa, era stato siglato il Protocollo d’Intesa fra il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti ed il Presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini per lo sviluppo di un progetto di promozione e valorizzazione del territorio della Repubblica di San Marino e dei suoi prodotti. Il Segretario di Stato Stefano Canti ha visitato lo spazio espositivo della Repubblica di San Marino esprimendo compiacimento per i risultati ottenuti durante l’esposizione. La Repubblica di San Marino ha potuto esporre i propri prodotti insieme alle eccellenze vitivinicole italiane e internazionali presentandoli alle migliaia di visitatori che hanno partecipato all’evento. La Segreteria di Stato per il Territorio, riconosce negli obiettivi di Slow Food gli stessi obiettivi che intende raggiungere per il proprio settore agroalimentare ed enogastronomico.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Il rapporto con la Regione Emilia Romagna è determinante per lo sviluppo delle nostre politiche agricole, ringrazio l’Assessore Mammi per l’accoglienza e per la condivisione di idee e progetti. Contemporaneamente, mi compiaccio con Cantina San Marino per l’impegno profuso per la partecipazione a Slow Wine Fair, una vetrina prestigiosa e di alto livello dove far conoscere i nostri prodotti di eccellenza”.

Cs - SdS Territorio