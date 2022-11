Il Segretario di Stato Stefano Canti incontra il Ministro italiano Pichetto Fratin

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti in missione alla COP27 di Sharm El Sheik ha incontrato nella giornata di ieri il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano Gilberto Pichetto Fratin. L’incontro cordiale, presso il Padiglione Italia, si è rivelato utile per ipotizzare un futuro bilaterale sui temi dell’ambiente e della transizione ecologica da organizzare nei prossimi mesi a Roma o a San Marino. In serata il Segretario di Stato Stefano Canti ha partecipato ad un ricevimento organizzato dal Ministro per l’Ambiente e la Sostenibilità di Singapore Grace Fu. Durante l’appuntamento il Segretario di Stato ha incontrato il Vice Ministro delle Foreste dell’Indonesia ipotizzando un coinvolgimento dello stesso per la Conferenza UNECE sul tema delle Foreste Urbane che verrà organizzata a San Marino nel 2023. Nella giornata di oggi per il Segretario di Stato Stefano Canti sono previsti ulteriori incontri di alto livello. Apice della partecipazione sammarinese alla COP27 di Sharm El Sheik l’intervento previsto per il pomeriggio di oggi alla plenaria di alto livello delle Nazioni Unite che si è aperta questa mattina e che coinvolge Ministri e autorità di oltre 80 Paesi.

Cs - SdS Territorio