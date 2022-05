Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini a confronto con l’On. Romina Mura, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati italiana Smart working, politiche attive del lavoro e frontalieri i temi di discussione nella vetrina di Largo Chigi, programma di approfondimento della testata The Watcher Post

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini a confronto con l’On. Romina Mura, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati italiana.

Questa mattina il Segretario di Stato per il Lavoro e la Programmazione Economica Teodoro Lonfernini ha preso parte come ospite alla trasmissione Largo Chigi, programma di approfondimento politico e di attualità della testata di informazione The Watcher Post. La vetrina si è presentata come l’occasione per discutere di smart working, politiche attive del lavoro e frontalieri insieme all’Onorevole Romina Mura, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati italiana del Partito Democratico, Lelio Borgherese, Presidente Assocontact, la giornalista del Corriere della Sera Rita Querzè e Walter Rizzetto, membro della Commissione Lavoro della Camera di Fratelli d'Italia. Tanti i temi al centro del dibattito, nel quale il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino ha potuto approfondire i contenuti della legge 202 del 13 novembre 2020, che ha disciplinato il lavoro agile in territorio e normato il suo funzionamento tanto a livello di pubblica amministrazione quanto nel settore privato. Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dei frontalieri e delle ampie tutele garantite per i più di 7 mila italiani che ogni giorno scelgono la Repubblica di San Marino come luogo di professione.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro, Informazione e Sport): “È stato interessante potersi confrontare su questi temi con alcuni dei principali attori delle politiche del lavoro della vicina Repubblica italiana. Spero che questo confronto possa riproporsi al più presto anche in ambito istituzionale, in virtù di quella ritrovata collaborazione che i due Paesi stanno mettendo in campo sulle principali sfide sistemiche del futuro e di cui il lavoro fa certamente parte”.

