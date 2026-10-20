Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini al Next Generation AI 2026: formazione, cittadinanza digitale e cooperazione internazionale

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini al Next Generation AI 2026: formazione, cittadinanza digitale e cooperazione internazionale.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili, Teodoro Lonfernini, ha partecipato il 19 e 20 ottobre al Next Generation AI 2026 – International Ministerial Platform, su invito del Ministro dell’Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana, Giuseppe Valditara. L’evento ha riunito 9 Ministri e oltre 40 delegazioni internazionali, con l’obiettivo di approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nei sistemi educativi e nella formazione professionale. I lavori si sono aperti alla Scala di Milano, per proseguire a Cernobbio, tra Villa d’Este e Villa Erba. La partecipazione ha rappresentato per San Marino un’importante occasione di confronto con le esperienze e le strategie adottate a livello internazionale, oltre che un’opportunità per condividere le iniziative avviate nel Paese in materia di educazione digitale e innovazione dei percorsi formativi. Il Segretario di Stato è intervenuto sia alla tavola rotonda ministeriale dedicata all’intelligenza artificiale, alle politiche e alla regolamentazione nell’istruzione, sia al panel ministeriale sull’applicazione dell’IA nell’istruzione tecnica e professionale. Nel primo intervento, Lonfernini ha illustrato l’impegno sammarinese nella promozione della cittadinanza digitale, del pensiero critico e della formazione dei docenti, richiamando le iniziative sviluppate attraverso il Digital Citizenship Education Planner del Consiglio d’Europa e i principi promossi dall’UNESCO. L’approccio adottato da San Marino pone al centro non soltanto la conoscenza degli strumenti digitali, ma anche la capacità di utilizzarli in modo consapevole, responsabile e critico, nella tutela dei diritti e della persona. Nel secondo panel sono state approfondite le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per la trasformazione dei percorsi formativi, del lavoro e dei processi di digitalizzazione del Paese, valorizzando il contributo dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e la prospettiva di fare del Paese un laboratorio agile di sperimentazione normativa e formativa. «L’intelligenza artificiale ci pone di fronte a una trasformazione che riguarda non soltanto le tecnologie, ma il modo stesso in cui concepiamo l’istruzione, la formazione e il futuro delle nuove generazioni. Per San Marino la priorità è accompagnare questo cambiamento mettendo al centro la persona, attraverso la preparazione dei docenti, lo sviluppo del pensiero critico e la tutela dei diritti.

Le dimensioni del nostro Paese possono rappresentare un’opportunità per sperimentare soluzioni innovative, costruire modelli formativi flessibili e valorizzare la collaborazione tra istituzioni, scuola, università e mondo del lavoro. È altrettanto fondamentale rafforzare il dialogo internazionale, perché le sfide poste dall’intelligenza artificiale richiedono responsabilità condivise e una cooperazione sempre più concreta», ha dichiarato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. A margine dei lavori, il Segretario di Stato, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino presso Cipro, Bojana Gruška, ha incontrato la Ministra dell’Istruzione, dello Sport e delle Politiche Giovanili di Cipro, Athena Michaelidou, con la quale è stata condivisa la volontà di avviare una collaborazione concreta tra i rispettivi sistemi di istruzione superiore. Il percorso prevede il coinvolgimento dei Ministeri, lo scambio di documentazione tecnica e l’individuazione di possibili atenei partner, anche attraverso visite istituzionali reciproche. Nel colloquio con il Ministro italiano Giuseppe Valditara sono stati invece affrontati i nuovi corsi didattici che saranno attivati nelle scuole superiori sammarinesi e le prospettive di ulteriore rafforzamento della già consolidata cooperazione tra San Marino e Italia in ambito educativo. La partecipazione al Next Generation AI 2026 conferma l’impegno della Repubblica di San Marino a contribuire al confronto internazionale sull’intelligenza artificiale, promuovendo un’innovazione responsabile, inclusiva e orientata alla crescita delle competenze e delle opportunità per le giovani generazioni. Un percorso che riconosce nella formazione, nella cittadinanza digitale e nella cooperazione tra istituzioni elementi fondamentali per affrontare le trasformazioni tecnologiche e accompagnare l’evoluzione del sistema educativo.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca scientifica, le Politiche giovanili

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