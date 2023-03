Il Segretario di Stato Tonnini alla Cerimonia di consegna dei gradi della Polizia Civile

Si è tenuta oggi, presso il Comando della Polizia Civile, la cerimonia di consegna dei gradi agli appartenenti al Corpo risultati vincitori del bando di selezione interna in base alla graduatoria di merito. Davanti al Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini, e al Comandante Werter Selva hanno sfilato Pier Paolo Poirè (Ufficiale), Francesca Spadoni (Ispettore), Silver Rossi, Andrea Lanzarini, Fabio Giuliani, Nadir Verginelli e Luca Forcellini (Sovrintendenti). “La funzione che la politica dovrebbe avere, o perlomeno quello che come Segreteria di Stato per gli Affari Interni abbiamo cercato di mettere in atto -ha spiegato il Segretario di Stato Elena Tonnini nel suo indirizzo di saluto- è prima di tutto una funzione di ascolto, per capire le esigenze che provengono dal Corpo e ponderare gli interventi utili sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista operativo con una consapevolezza: mentre i rappresentanti politici vanno e vengono, il Corpo della Polizia Civile si evolve fisiologicamente, ma rimane. Per questo si è lavorato a risposte strutturate, affinché possano rimanere nel tempo. Invito alla collaborazione e non competizione -ha proseguito il Segretario di Stato-. Anche se è vero che una sana competizione può aiutare a crescere, tuttavia nelle fasi in cui c’è un cambiamento, mi rendo conto che possono sempre esserci criticità da gestire. Non abbiate fretta, né foga di dimostrare nulla. Vi assicuro che l’importanza del vostro lavoro è percepita dalla popolazione!”

cs Segreteria Interni