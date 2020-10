Il Segretario Fabio Righi in visita a Rimini a fiera ed aeroporto

Il Segretario Fabio Righi in visita a Rimini a fiera ed aeroporto.

Confronti con i vertici di Airiminum e Italian Exhibition Group nell’ambito del progetto San Marino 2030

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi, accompagnato dai consulenti di Nomisma SpA, ha incontrato ieri il Presidente di Rimini Fiera Dott. Lorenzo Cagnoni a cui è stato presentato il Progetto San Marino 2030.

L’incontro, cordiale e molto propositivo nei toni, è servito a gettare le basi per una proficua collaborazione sui temi dello sviluppo economico e nello specifico fieristico e congressuale.

Gli incontri nell’ambito dei lavori per il progetto San Marino 2030 sono proseguiti nel pomeriggio con un confronto con l’Amministratore Delegato di Airiminum Dott. Leonardo Corbucci. Anche l’aeroporto di Rimini, così come la Fiera, può essere per lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino, un fondamentale strumento di crescita. L’AD Corbucci ha avuto modo di aggiornare il Segretario di Stato Fabio Righi sui pregressi rapporti fra la realtà riminese e la Repubblica di San Marino che detiene la denominazione della struttura di Miramare.



Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio): “Questi incontri, pur preliminari, ci servono per coinvolgere stakeholders strategici fondamentali per il nostro progetto di sviluppo economico San Marino 2030. Esco dagli appuntamenti di oggi con grande soddisfazione, arricchito dalle informazioni ricevute da due grandi manager. Ho riscontrato grande interesse per l'importante lavoro che si sta facendo per questo l'impegno delle parti è quello di proseguire nel confronto e nella collaborazione con Rimini Fiera (Italian Exhibition Group) e Airiminum concretizzando in tempi brevi la strutturazione di azioni concrete”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio





Foto Gallery

I più letti della settimana: