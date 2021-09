Il Segretario Federico Pedini Amati a colloquio con il Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Sergio Piazzi

Nel pomeriggio di ieri il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato nei propri uffici Sergio Piazzi, Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, primo organismo internazionale ad aver scelto la Repubblica di San Marino come base per una propria sede operativa, nel febbraio di quest’anno. Il Centro Studi della PAM, che verrà inaugurato a breve, è ubicato nel Villino Balsimelli e ospiterà fino a venti funzionari e ricercatori, andando a completare la rete di uffici diplomatici e di coordinamento dopo quelli di New York, Ginevra, Vienna, Napoli, Cairo e Gerusalemme. Il Centro produrrà ricerche multidisciplinari di alto livello su temi come la sicurezza e la lotta al terrorismo, la cooperazione politica, l'integrazione socio-economica, la migrazione, il cambiamento climatico, i diritti umani e il dialogo interculturale. La vicinanza geografica delle sedi di San Marino e Napoli è strategica per massimizzare il coordinamento e la cooperazione tra l'ufficio regionale PAM responsabile della programmazione e il neo costituito Centro di Studi Internazionali. Al centro del colloquio con il Segretario Federico Pedini Amati sono state le politiche attive e le iniziative da intraprendere per il rilancio del turismo post Covid-19, constatando che nonostante le difficoltà emerse in questi ultimi due anni in termini di mobilità, soprattutto dall’estero, il turismo sammarinese ha fatto registrare dati quanto mai incoraggianti. Altro tema al centro del colloquio è stata l’imminente partecipazione di entrambe le realtà all’Esposizione Universale di Dubai, immaginando di poter intraprendere durante l’evento iniziative comuni, con l’obiettivo di ottenere ancora più visibilità per la Repubblica di San Marino.