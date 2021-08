Il Segretario Federico Pedini Amati e il Ministro Giancarlo Giorgetti a colloquio al Meeting di Rimini per ampliare la collaborazione in tema Poste

In occasione dell’ultima giornata del Meeting di Rimini 2021, il Segretario di Stato con delega alle Poste Federico Pedini Amati ha partecipato all’incontro “Capitale umano e sviluppo sostenibile”, con ospite e relatore il Ministro dello Sviluppo Economico italiano Giancarlo Giorgetti. A margine della conferenza il Segretario di Stato ha incontrato in forma riservata il Ministro per un aggiornamento su ciò che il tavolo misto in tema di cooperazione sui servizi postali, aperto proprio lo scorso marzo, sta producendo. In un clima cordiale e di profonda collaborazione, i Ministri hanno deciso di fissare un nuovo incontro alla sede del MISE di Roma nell’immediato futuro, per delineare quelle che saranno le azioni concrete che verranno messe in campo nei prossimi mesi. Altro tema su cui si è discusso è quello relativo all’Unione Postale Universale, conosciuta anche con l'acronimo UPU, agenzia dell'ONU con sede a Berna che coordina le politiche postali dei paesi membri e di conseguenza l'intero sistema postale mondiale. Entrambi i Ministri hanno espresso la volontà di ampliare la collaborazione anche in questo importante contesto.

