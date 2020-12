Il Segretario Federico Pedini Amati ha visitato questa mattina la direzione generale delle Poste di San Marino e gli Uffici Postali del territorio

Si è trattata della prima visita da inizio legislatura quella che, nella mattinata odierna, il Segretario di Stato per il Turismo con delega alle Poste, Federico Pedini Amati, ha fatto alla Direzione Generale e all’amministrazione delle Poste di San Marino e agli uffici postali del territorio. L’occasione è stata gradita al Segretario, oltre che per incontrare e conoscere il personale e trasmettere la sua vicinanza a ognuno di loro, per portare il suo messaggio di auguri per le prossime feste di Natale. Ad accompagnare Pedini Amati questa mattina c’erano il Direttore Generale uscente, Rosa Zafferani e il nuovo direttore generale di recente nomina Gian Luca Amici.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo con delega alle Poste): “Desidero trasmettere a Rosa Zafferani sentimenti di stima e gratitudine da parte di tutto il governo per l’impegno e la professionalità profusi nello svolgimento del suo incarico di Direttore Generale delle Poste di San Marino. In ottica di rilancio del settore postale, abbiamo scelto come suo successore Gian Luca Amici, in cui ripongo la massima fiducia. È la persona giusta, ha un profilo alto, un curriculum di tutto rispetto, è preparato e affabile.” A proposito del settore postale il Segretario Pedini Amati ha poi dichiarato: “Abbiamo progetti in pancia, le poste devono evolversi nei servizi che offrono, dobbiamo fare uno sforzo nel ricercare fette di mercato che fino a oggi non abbiamo esplorato per trovare nuove forme di ricavo. L’emergenza sanitaria ha ribaltato le dinamiche, negli ultimi due mesi siamo passati da 50 a 300/350 pacchi spediti al giorno. Potenzieremo pertanto i settori della logistica e dell’e-commerce, oltre al settore commerciale che dovrà dedicarsi alla ricerca di nuove collaborazioni con aziende private che si occupano appunto di logistica. Questa è la sfida, l’orizzonte che dobbiamo tracciare.”

Rosa Zafferani (Direttore Generale uscente): “Dopo 21 anni di servizio, lascio la direzione generale delle Poste con grande dispiacere ma credo che un nuovo dirigente possa portare elementi, un’impronta e un impulso nuovi in questo momento molto particolare che il settore postale sta attraversando. Passo quindi il testimone a Gian Luca Amici, una persona volenterosa e responsabile. Vi lascio in buone mani!”

Gian Luca Amici (Direttore Generale entrante): “Ringrazio per la calorosa accoglienza riservatami da tutti i collaboratori in questi primi giorni. L’eredità che ricevo è importante, non sarà facile sostituire Rosa Zafferani. Vengo da tanti anni nel settore finanziario, molto diverso da quello postale. E’ un’esperienza nuova per me, nei primi mesi avrò bisogno del supporto di tutti per affrontare il cambiamento epocale che sta vivendo il settore postale, per questo sarà importante fare squadra, un concetto al quale tengo molto.”

