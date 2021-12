Il Segretario Federico Pedini Amati in visita all’Ambasciata di Roma degli Emirati Arabi Uniti per le celebrazioni del 50°anniversario di fondazione della Nazione

Nella giornata di ieri, 2 dicembre 2021, gli Emirati Arabi Uniti hanno festeggiato i 50 anni dalla loro fondazione, avvenuta nel 1971. Tante le celebrazioni in tutto il mondo per il Giubileo D’Oro, in particolare nel sito espositivo di Dubai, dove è in corso da ottobre l’Esposizione Universale alla quale partecipa anche la Repubblica di San Marino. Oggi gli Emirati Arabi Uniti sono considerati una potenza mondiale e le loro città, come Abu Dhabi e Dubai, sono considerate una meraviglia architettonica, oltre ad essere diventate un centro molto importante per la finanza globale e una meta turistica di assoluto rilievo. Proprio per questo motivo nella giornata di ieri una delegazione della Segreteria di Stato per il Turismo, composta dal Segretario Federico Pedini Amati e dal Segretario Particolare per il Turismo Luca Lazzari, ha raggiunto l’Ambasciata di Roma degli Emirati Arabi Uniti, per portare la vicinanza della Repubblica di San Marino e celebrare questo prestigioso traguardo. L’incontro con l’Ambasciatore S.E. Omar Obaid Al Hassan Al Shamsi e il continuo dialogo avvenuto durante questi mesi con Sua Altezza Reem Al Hashimi, Ministro per la Cooperazione Internazionale e Amministratore Delegato di Expo 2020, hanno permesso alla Repubblica di San Marino di gestire al meglio la delicata fase successiva alla scomparsa del Commissario Generale per Expo Mauro Maiani. “Non posso che ringraziare gli Emirati Arabi Uniti per il supporto e l’estrema disponibilità che hanno dimostrato alla Repubblica di San Marino dopo questa tragica scomparsa – ha commentato il Segretario Pedini Amati-. Proprio nella giornata di ieri abbiamo avuto la conferma che, durante le celebrazioni della Giornata Nazionale di San Marino che avverrà in EXPO la prossima settimana, Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente, Primo Ministro e Sovrano di Dubai, incontrerà in maniera ufficiale gli Ecc.mi Capitani Reggenti”.

Cs Segreteria Turismo