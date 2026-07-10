Il Segretario Lonfernini a Parigi per il Vertice Ministeriale UNESCO "Transforming Education Summit + 4" (TES+4) Importanti incontri bilaterali con il Ministro italiano Valditara e i vertici UNESCO: San Marino si candida come Paese pilota per l’educazione alla pace

Il Segretario Lonfernini a Parigi per il Vertice Ministeriale UNESCO "Transforming Education Summit + 4" (TES+4).

Si sta svolgendo in data odierna, presso il quartier generale dell’UNESCO a Parigi, il 2° summit "The Transforming Education Summit + 4" (TES+4), un appuntamento di cruciale rilevanza internazionale volto ad accelerare i progressi dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 (SDG 4) dedicato alla qualità dell'istruzione. Il vertice, co-presieduto dal Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e dal Direttore Generale dell’UNESCO Khaled El-Enany, vede la partecipazione di 37 Ministri dell'Educazione da tutto il mondo, riuniti per affrontare la crisi globale dei finanziamenti all'istruzione e costruire sistemi scolastici resilienti di fronte alle sfide climatiche, alla povertà e all'impatto dell'intelligenza artificiale. ​La Repubblica di San Marino è presente con una delegazione di alto livello guidata dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, accompagnato dall'Ambasciatore Leopoldo Guardigli e dal Primo Segretario Bojana Gruska del Dipartimento Affari Esteri. ​Nella sessione mattutina, la delegazione sammarinese ha preso parte a un autorevole panel incentrato sugli obiettivi globali dell'istruzione. Al dibattito hanno partecipato il Vice Segretario Generale dell'ONU e capo del Gruppo per lo Sviluppo Sostenibile, Amina Mohammed, insieme ai Ministri dell'Educazione di Georgia, Kuwait e Montenegro. Durante i lavori, il Vice Segretario Generale ONU ha espresso vivi complimenti a San Marino per i programmi legati al benessere scolastico che la Repubblica sta portando avanti con successo. ​A margine dei lavori del Summit, il Segretario Lonfernini ha espresso grande soddisfazione per il proficuo incontro bilaterale avuto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana, Giuseppe Valditara. ​Nel corso del colloquio, Lonfernini ha presentato al collega italiano le ultime importanti riforme approvate dal Governo sammarinese in ambito scolastico: il completamento dell'Istituto Tecnico Industriale (ITI), l'introduzione del Liceo delle Scienze Umane e la trasformazione del Centro di Formazione Professionale in Istituto Professionale. Il confronto è entrato nel merito di dossier strategici per i due Paesi, tra cui il rinnovo del Memorandum d'Intesa nel settore dell'istruzione tecnica e professionale, la collaborazione per l'estensione del programma Erasmus+ agli studenti delle scuole superiori sammarinesi, l'inserimento del sistema scolastico di San Marino nel sistema meccanografico italiano e un accordo di collaborazione per la valutazione degli insegnanti. ​Successivamente, il Segretario Lonfernini ha incontrato il neo-nominato Direttore Geneale Unesco per l'istruzione Qun Chen al quale ha espresso le congratulazioni per il recente insediamento. ​Il focus del colloquio si è concentrato sull'educazione alla pace, un pilastro che le scuole sammarinesi hanno già felicemente implementato nei propri programmi. L'iniziativa è stata accolta con estremo favore dall'UNESCO: è stata inoltre avanzata la proposta di rendere San Marino "Paese pilota" per l'implementazione dei progetti di educazione alla pace ed è stata espressa l'intenzione di aderire al programma delle cattedre Unesco e alla rete delle scuole unesco. I vertici dell'Organizzazione hanno lodato l'impegno attivo della Repubblica e hanno espresso un sentito ringraziamento per la donazione sammarinese a favore del programma UNESCO per l'educazione alla pace. ​L'agenda parigina della delegazione sammarinese si era aperta già nella giornata di ieri, 9 luglio, con un incontro cordiale con il Vice primo ministro e ministro degli affari esteri del Montenegro, avvenuto a margine del ricevimento ufficiale per il 20° anniversario dell'indipendenza del Paese balcanico, a conferma dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali. Nel corso dello stesso ricevimento, il Segretario di Stato ha incontrato anche Benjamin Haddad, Ministro incaricato degli Affari europei della Repubblica francese. Il Summit TES+4 proseguirà nelle prossime ore con i tavoli di lavoro e la presentazione dei piani d'azione globali in vista della scadenza degli obiettivi dell'Agenda 2030.

c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca scientifica, le Politiche giovanili



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