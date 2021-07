Il Segretario Lonfernini in visita alla AlphaTauri La squadra corse di Faenza ‘guidata’ da valori fondanti di innovazione, tecnologia e formazione.

Il Segretario di Stato per il lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini è stato in visita questa mattina alla Scuderia AlphaTauri di Faenza. Otello Valenti, HR & Legal Director dell’azienda, ha accompagnato la delegazione guidata da Lonfernini in una visita alla sede della squadra corse, fiore all’occhiello del settore auto motoristico internazionale, erede dello storico team Minardi che è cresciuta e si è affermata in modo importante dopo l'acquisto da parte dell'azienda austriaca Red Bull. Scuderia AlphaTauri, che progetta e realizza le proprie monoposto - affidate questa stagione al pilota francese Pierre Gasly e al giovane debuttante giapponese Yuki Tsunoda - è un’azienda che si ispira a principi legati all’innovazione, alla tecnologia e alla formazione di giovani talenti. ‘Si è trattato di un incontro molto interessante e proficuo’ - ha dichiarato Lonfernini - ‘nel corso del quale sono emerse opportunità e visioni comuni. L’azienda e la Repubblica di San Marino, impegnate a progettare il futuro, non escludono l’intensificarsi di relazioni che possano al meglio interpretarlo.’

