Il segretario Lonfernini incontra la Regione Marche.

Nella giornata di ieri, 22 Giugno 2020, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha incontrato l’Assessore al Lavoro Dott.ssa Loretta Bravi assieme al Presidente della Regione Marche Prof. Luca Ceriscioli. Il confronto si è svolto presso gli uffici della Regione Marche, vertendo in primis sul tema del lavoro frontaliero, nello specifico il monitoraggio e controllo della forza lavoro impiegata in Repubblica, più di settecento unità provenienti della confinante regione Marche, per poi proseguire sui temi riguardanti il territorio, i confini e le questioni infrastrutturali e tecnologiche come la fibra ottica. Durante l’incontro sono stati affrontati inoltre gli aspetti di carattere sanitario, con grande soddisfazione per la collaborazione avvenuta in questi mesi, per concludersi con i temi legati all’aspetto turistico sulle questioni di carattere paesaggistico naturalistico. L’incontro si è concluso con l’impegno del Segretario Lonfernini nel farsi portavoce presso il Congresso di Stato e i colleghi con le rispettive deleghe interessate alle questioni affrontate, per avviare la realizzazione di un protocollo tra la regione Marche e la Repubblica di San Marino nel pieno segno del rinnovato rapporto di grande amicizia e collaborazione, che auspichiamo possa essere sottoscritto a San Marino quanto prima.

c.s. Segreteria al Lavoro

