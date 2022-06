Il Segretario Lonfernini incontra Mohamed Arkab, Ministro dell’Energia dell’Algeria

Il bilaterale a Orano, dove ieri sera si è svolta la cerimonia d’apertura de XIX Giochi del Mediterraneo. Al centro dei colloqui gli approvvigionamenti energetici tra i due Stati.



Il Ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha ricevuto questa mattina a Orano il Segretario di Stato per il Lavoro e la Programmazione Economica Teodoro Lonfernini, a seguito della partecipazione alla cerimonia d’apertura dei XIX Giochi del Mediterraneo, svoltasi ieri proprio nella cittadina algerina.

In un clima di estrema cordialità e collaborazione, frutto di un rapporto diplomatico che da anni lega la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Algeria, le parti hanno esaminato lo stato delle relazioni di cooperazione nel campo dell'energia, nonché le opportunità commerciali per nuovi approvvigionamenti, in ragione anche della situazione geopolitica attuale e delle conseguenze all’intero del mercato europeo.

A tal fine, il Ministro Mohamed Arkab ha espresso profondo interesse e disponibilità a ragionare insieme per fornire in maniera diretta alla Repubblica di San Marino nuove scorte di gas, oltre che il background tecnico frutto di un mercato quanto mai fiorente, che pone l’Algeria tra i primi produttori al mondo di questa risorsa essenziale.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro, Informazione e Sport): “È stato davvero piacevole potersi confrontare su questi temi e sulle nuove dinamiche geopolitiche in atto nel mondo con il Ministro Arkab. Un rapporto coltivato negli anni e che mira a diventare quanto mai concreto nei prossimi mesi, in virtù anche della semplificazione che la già esistente infrastruttura italiana potrebbe garantire”.



