Il Segretario Marco Gatti ha ricevuto il Direttore Regionale dell'ICAO, Nicolas Rallo

Nella giornata di ieri Lunedì 8 Settembre 2025, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti ha ricevuto il Direttore Regionale dell'ICAO, Nicolas Rallo, per un incontro di rilevante importanza per la Repubblica di San Marino. Rallo, rappresentante di 56 Stati Membri su un totale di 193, ha manifestato il suo interesse a condurre una visita ufficiale nel nostro Paese.

L'incontro ha avuto come obiettivo principale quello di esplorare modalità concrete per rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra l'ICAO e la Repubblica di San Marino. I principali temi discussi includono:

Sviluppo Sostenibile nel Settore Trasporti: - Analisi delle attuali politiche di trasporto della Repubblica di San Marino e delle opportunità di sostenibilità.

Sicurezza dei Trasporti: - Discussione di strategie per migliorare la sicurezza dei trasporti, incluso l'esame degli standard internazionali e delle normative vigenti.

Cybersicurezza: - Identificazione delle vulnerabilità esistenti nel sistema di trasporto e proposta di piani d’azione per incrementare la cybersicurezza.

Accordo ACT-SAF - Rallo ha condiviso informazioni sull'Accordo ACT-SAF, già in vigore con 112 paesi. È stata considerata l'importanza per San Marino di partecipare a questo programma di supporto, capacity-building e formazione per i carburanti sostenibili, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità globale e agli accordi climatici.

Le parole del Segretario Marco Gatti: "L'incontro ha rappresentato un'importante opportunità per consolidare i rapporti tra la Repubblica di San Marino e l'ICAO. Abbiamo avviato un dialogo costruttivo su tematiche di interesse comune, come la sostenibilità e la sicurezza dei trasporti nel nostro Paese. La collaborazione con l'ICAO potrebbe portare a risultati significativi nel miglioramento complessivo delle infrastrutture e delle pratiche nel settore dei trasporti."

C.s. - Segreteria di Stato per le Finanze