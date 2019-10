Il Segretario Michelotti a Malta per la conferenza internazionale sulla Baukultur

L'evento, promosso dal Ministero di Giustizia, Cultura e Governo Locale di Malta e dall'Ambasciata di Svizzera in Italia, Malta e San Marino in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Cultura e Università della Repubblica di San Marino, il Ministero degli Affari Esteri, Giustizia e Cultura Liechtenstein e l'Ufficio federale svizzero della Cultura, Berna e con il sostegno del Dipartimento Federale degli Affari Esteri/Presenza Svizzera, è organizzato con l’intento di discutere sulle modalità e le sfide per realizzare una Baukultur di qualità a San Marino, Malta Liechtenstein e Svizzera. A gennaio 2018, i Ministri europei della cultura si sono riuniti a Davos, in Svizzera, per adottare una dichiarazione che evidenziasse i percorsi per promuovere politicamente e strategicamente il concetto di una Baukultur di qualità in Europa. La dichiarazione di Davos 2018 segna il punto di partenza del processo di Davos in corso, che mira a proseguire il discorso sulla Baukultur. Dopo il saluto dell'On. Dr. Owen Bonnici, Ministro della Giustizia, della Cultura e degli Enti Locali a Malta, di Rita Adam, Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino e di Augusto Michelotti, Ministro del Territorio, Ambiente e Turismo della Repubblica di San Marino, inizierà la conferenza internazionale. Oliver Martin, Ufficio federale svizzero della cultura, Berna terrà un discorso introduttivo su "Baukultur/Davos Declaration" e l'architetto Veronica Micallef B.E.E.& A.(Hons)(Melit), MSc (Edimburgo), Project Manager di MUŻA presenterà "MUŻA un esempio di Baukultur". Il link di riferimento della conferenza dal quale è possibile scaricare il PRESS KIT in inglese e le IMMAGINI free of charge è il seguente: www.baukultur2019.mt In seguito sullo stesso link verranno caricate anche le foto scattate durante lo svolgimento della conferenza. Il link riferimento dove si possono trovare maggiori informazioni sul concetto di Baukultur è il seguente: https://davosdeclaration2018.ch/