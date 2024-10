Il Segretario Mularoni al Comitato Regionale per l’Europa dell’OMS

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli affari sociali e le pari opportunità, Mariella Mularoni, partecipa alla 74a sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’OMS, in corso a Copenaghen. Il Segretario di Stato ha avuto un incontro bilaterale con il Direttore Regionale dell'OMS, Hans H. P. Kluge, in vista della sua rielezione come candidato unico per un ulteriore mandato di 5 anni, prevista per domani con il forte appoggio delle delegazioni di alto livello provenienti dai 53 Stati membri della Regione europea dell'OMS. Durante l'incontro, il Segretario Mularoni ha espresso il suo sincero apprezzamento per il continuo supporto fornito dal Direttore Kluge alle iniziative della Repubblica di San Marino. Tra queste, spicca la Small Countries Initiative, che quest'anno ha celebrato il suo decimo anniversario, e il recente Summit dei Comitati Nazionali di Bioetica, organizzato lo scorso aprile a San Marino in collaborazione con l’OMS, che ha rappresentato un importante successo. Durante l’apertura dei lavori, avvenuta questa mattina, il Direttore Regionale Kluge ha presentato un’ampia panoramica della situazione sanitaria nella regione Europa e, nel corso del suo intervento, si è complimentato pubblicamente con il Segretario di Stato Mularoni per il progetto sammarinese integrato per la tutela della dignità della persona anziana, con l’obiettivo di promuovere le migliori condizioni di vita, di cura e di assistenza, di formazione, dell'inclusione sociale e di prevenzione della fragilità. "Dovrebbe essere considerato un modello per l'intera Regione," ha affermato Kluge. La Conferenza ha rappresentato inoltre l’occasione per stringere legami con altri Ministri e delegazioni europee. In particolare, il Segretario Mularoni ha incontrato il Ministro della Salute di Andorra, Helena Mas Santuré, con cui si è confrontata sui risvolti positivi che l’accordo di associazione, negoziato assieme, avrà sulle rispettive popolazioni una volta implementato. Nel suo intervento rivolto all’assise, il Segretario Mularoni ha sottolineato l'importanza di affrontare temi di attualità che riguardano la salute e il benessere delle società, tra gli effetti della pandemia sulla salute mentale, le potenzialità del digitale e dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, l’aumento dell’incidenza delle malattie non trasmissibili e la necessità di continuare a investire sulla prevenzione. "È fondamentale lavorare insieme per sviluppare strategie che rispondano alle sfide attuali e future," ha affermato Mularoni. "La collaborazione tra paesi e istituzioni è essenziale per garantire una risposta efficace e sostenibile alle problematiche sanitarie che affrontiamo." Il Segretario di Stato Mularoni continuerà a partecipare attivamente alle discussioni della sessione, contribuendo con la prospettiva di San Marino e sottolineando l'importanza della cooperazione regionale in un momento così delicato per gli equilibri internazionali.