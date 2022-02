Il Segretario Pedini Amati in Rai

Un incontro proficuo, cordiale e propositivo si è tenuto quest’oggi in Rai, a Roma, fra il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction. Tema al centro dell’incontro fra il Segretario di Stato e la dirigente, le opportunità offerte dall’industria cinematografica e delle fiction per la promozione turistica e la volontà di sviluppare progetti sinergici legati al mondo delle produzioni per la TV che possano interessare la Repubblica di San Marino e i territori coinvolti nel Tavolo Turistico Territoriale.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

