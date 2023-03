Il Segretario Pedini Amati incontra i Sindaci di Cattolica, Gabicce e Gradara

Il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati ha incontrato oggi a pranzo il Sindaco del Comune di Cattolica Franca Foronchi, il Sindaco del Comune di Gabicce Domenico Pascuzzi e il Sindaco del Comune di Gradara Filippo Gasperi. L’appuntamento, che prevedeva principalmente discussioni relative al Tavolo Turistico Territoriale e alla promozione sinergica dei territori, si è rivelato l’occasione per discutere di progetti immediatamente realizzabili. Tra i numerosi progetti di promozione portati al vaglio dei comuni che fanno parte del Tavolo Turistico Territoriale, che ha gettato le basi per il progetto “The Lovely Places” e che recentemente ha beneficiato di fondi europei messi a disposizione dalla European Travel Commission ce ne sono alcuni immediatamente attuabili, motivo per cui, l’incontro odierno si è rivelato particolarmente importante.

cs Segreteria Turismo