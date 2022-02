Il Segretario Righi a colloquio con l’Ambasciatore del Sultanato dell’Oman presso la Repubblica di San Marino Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi, ha ricevuto questo pomeriggio la visita dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Sultanato dell’Oman presso la Repubblica di San Marino S.E. Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar.

Il colloquio, che si è svolto in un clima cordiale, aveva come principale obiettivo quello di verificare il reciproco interesse a creare opportunità di cooperazione tra le aziende della Repubblica di San Marino e quelle del Sultanato dell’Oman attraverso la creazione di relazioni salde tra le rispettive Camere di Commercio e la successiva firma di accordi su specifici settori attenzionati dai due Paesi.

S.E. l’Ambasciatore Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar, che si è accreditato presso il nostro Paese questa mattina con la presentazione delle lettere credenziali ai Capitani Reggenti, si è reso disponibile ad aprire i canali con le autorità competenti del Sultanato dell'Oman e a creare le condizioni per promuovere e organizzare visite e appuntamenti nel suo Paese.

Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino): “E’ stato un onore per me ricevere la visita di S.E. Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar, gli sono grato per la disponibilità a collaborare che ha dimostrato. Entrami siamo determinati e desiderosi di creare da subito contesti in cui gli imprenditori dei nostri Paesi possano incontrarsi, dialogare e valutare opportunità concrete per cooperare. San Marino sta vivendo un periodo particolare, stiamo aprendo il nostro paese al mondo, per noi oggi, più che mai prima, è molto importante stabilire relazioni con altri Paesi. L’Oman, che gode di una posizione strategica, è tra questi”.

