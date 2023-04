Il Segretario Righi al webinar di Camera di Commercio sulle certificazioni

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha preso parte mercoledì scorso al webinar organizzato dalla Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico sul tema della “Gestione dell’energia e prestazione energetica per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni: le norme della serie ISO 50000” L’incontro verteva principalmente sul tema dei processi di certificazione ed è infatti intervenuto, a proposito, il Dott. Stefano Sibilio, Vice Direttore Generale Processi e Regolazione UNI ente con cui la Segreteria all'Industria aveva sottoscritto un importante accordo nell'anno 2022 garantendo alle imprese sammarinese l'accesso ai tavoli di normazione e pre-normazione. Il tema dell’energia è quanto mai attuale e particolarmente interessante si è rivelato l’intervento del Dott. Daniele Ferrero, docente UNITRAIN ed esperto in gestione dell’energia civile e industriale, auditor sistemi di gestione dell’energia ed esperto in gestione dell’energia e della prestazione energetica per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni secondo le norme della serie ISO 50000. A concludere l’incontro l’Ing. Marco Bergonzoni, docente universitario esperto di sostenibilità ambientale nelle aziende innovative green. Nel suo intervento il Segretario di Stato Fabio Righi, nel sottolineare l'importanza e la centralità del tema trattato, legato alla transizione energetica e alla necessità di tenere conto del tema della sostenibilità economica della stessa oltre a quella ambientale, ha ribadito l'importanza dei processi di certificazione in una logica di efficientamento e competitività delle imprese, ricordando come la recente creazione per San Marino di un proprio ente di accreditamento possa rappresentare motore di crescita e di sviluppo.