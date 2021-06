‘Il Segretario Righi in visita a …’ è l’iniziativa della Segreteria di Stato all’Industria, mirata ad avvicinare mondo delle istituzioni e mondo imprenditoriale, che prenderà avvio nei prossimi giorni

Partirà la prossima settimana l’iniziativa voluta e promossa dalla Segreteria di Stato all’Industria della Repubblica di San Marino che vedrà il Segretario che la presiede, Fabio Righi, impegnato in una serie di visite alle aziende del territorio. ‘Il Segretario Righi in visita a …’ - questo il nome del progetto - prevede un intenso programma di appuntamenti già dalle prime giornate; sono infatti molte le realtà imprenditoriali, grandi e piccole del Titano, ad aver aderito con entusiasmo. E’ questa l’occasione per manifestare la prossimità delle istituzioni alle aziende e a chi le guida; per ascoltare dalla loro viva voce quali sono le difficoltà che incontrano nello svolgimento quotidiano della loro attività e per poter contribuire a risolverle concretamente, anche introducendo competitività delle nuove normative; per far si che non si sentano abbandonate in un momento complicato come quello attuale, sebbene di ripresa e ripartenza.

