Il Segretario Stefano Canti a colloquio con l’architetto e designer britannico Lord Norman Foster, durante i lavori in corso alla COP26 di Glasgow

Dopo il messaggio lanciato dalla Reggenza al World Leaders Summit della COP26, la delegazione della Repubblica di San Marino, composta dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente Stefano Canti e l'ing. Giuliana Barulli, ha partecipato in mattinata all'incontro organizzato dall'UNECE con Norman Foster e John Kerry alla presenza dei Sindaci delle principali città europee e mondiali, tra cui Parigi, Dubai, Madrid. Durante l'incontro si è discusso dell'importanza del ruolo delle città post pandemia e sulle possibili strategie urbane da adottare per rendere le stesse più sicure, inclusive, verdi e resilienti. Al termine, il Segretario di Stato Stefano Canti ha portato i saluti a Lord Norman Foster invitandolo sin d'ora ad una tavola rotonda, nell'ambito della 83esima Commissione sullo sviluppo urbano, l'abitare e la gestione del territorio UNECE, che la Repubblica di San Marino avrà l’onore di ospitare nell’Ottobre 2022 e a cui saranno invitati altri architetti di fama internazionale come Stefano Boeri. La giornata odierna ha inoltre visto la delegazione sammarinese impegnata nella partecipazione ai panel che gli Stati hanno organizzato per rispondere alle numerose sollecitazioni di azioni contro la lotta al cambiamento climatico, mentre all'esterno erano numerose le proteste ed i richiami rivolti alla politica da parte delle associazioni ambientaliste, per un'azione concreta ed immediata nell'invertire la rotta. Nel riprendere il messaggio della Reggenza con particolare riferimento alla necessità di partire dal piccolo per attuare grandi cambiamenti, il Segretario di Stato Stefano Canti rafforza il messaggio su come le azioni di un piccolo Stato possano diventare grandi se attuate in territori più vasti.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente