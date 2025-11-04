Il seminario floreale di Sanremo con l'organizzazione della sammarinese Mara Verbena

Con la guida di quattro grandi maestri di arte floreale italiana: Maria Cecilia Serafino, Alessandro Musco, Antonio Trentini, Vincenzo Frascella, il 5 e 6 novembre prossimi si terrà a Villa Ormond, il “Seminario Bouquet Sanremo edizione 2025”. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Sanremo, si svolge con il supporto dell’Assessore alla Floricoltura Ester Moscato e i fiori del Mercato di Sanremo. Affi (associazione floricoltori e fioristi italiani) è stata scelta per guidare l’organizzazione tramite la sua vicepresidente Mara Verbena. Grande il supporto di Amaie Energie e del mercato dei fiori. Hanno aderito all’invito, 40 fioristi provenienti da tutta Italia. Per loro è stato predisposto un programma che vede come tema principale la confezione di bouquet, scegliendo natura, dimensioni e colori di prodotti tipici sanremesi, per poi disporli con arte e creatività per il piacere di chi li guarda e di chi li riceve. Le lezioni comprenderanno anche nozioni sulla coltivazione e sull’ibridazione, nonché informazioni sull’origine della floricoltura in una città che ne ha fatto una delle sue fonti economiche principali. Infine, i partecipanti avranno la comodità di visitare “Floriseum”, il Museo del Fiore di Sanremo sorto nel parco di Villa Ormond, dove si possono ammirare mostre e attività. Tra queste. la palazzina Winter, sede permanente, e la serra liberty Prediali, padiglione per le esposizioni temporanee. Questo seminario sarà infatti una grande opportunità per i tanti operatori che approfittano di questa occasione di formazione altamente specializzata per potenziare ulteriormente la loro attività. Per Affi è invece l’occasione per realizzare uno dei suoi adempimenti statutari più significativi: promuovere la cultura floreale e floricultrice italiana contro la continua minaccia della globalizzazione.

C.s. - Mara Verbena







