Il Sen. Pittella chiude la Mostra sui Padri fondatori dell’UE

Il Senatore del Partito Democratico Giovanni Pittella è stato protagonista sabato, insieme al Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari di un talk organizzato a chiusura della mostra sui Padri Fondatori dell’Unione Europea che la Repubblica di San Marino ha ospitato per oltre un mese. Pittella, impegnato nelle amministrazioni locali, comunali e regionali, è stato deputato dal ‘96 al ‘99, Eurodeputato dal ‘99 al 2018, dal 2014 al 2018 Presidente dei Socialisti e dei Democratici in Europa, Vice Presidente del Parlamento Europeo per 5 anni è stato anche Presidente ad interim per 12 giorni nell’estate del 2014. Dal 2018 è Senatore della Repubblica Italiana. Autore di testi di grande valore, il Senatore Pittella, si è esposto ad un confronto in molti casi scaturito proprio dai contenuti dei suoi scritti con tema predominante quello dell’Unione Europea in tutte le sue sfaccettature, dalle opportunità alle problematiche, dalla storia al futuro. Anche i Segretari di Stato hanno partecipato al confronto con dettagli sul percorso sammarinese verso l’accordo di associazione. La serata, condotta da Alan Gasperoni, si è tenuta a Palazzo SUMS.