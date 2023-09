Il sentimento dell'identità sammarinese nella tradizionale Festa di San Rocco 2023 Nella storica Chiesa del Crocefisso riprende in modo completo la solenne celebrazione in onore del Santo

Il sentimento dell'identità sammarinese nella tradizionale Festa di San Rocco 2023.

Domenica 24 Settembre 2023, nella storica Chiesa del Crocefisso di San Marino Città, riprende con nuovo entusiasmo e in modo completo la tradizionale Festa di San Rocco, una ricorrenza le cui origini si perdono nella notte dei tempi, ma sempre profondamente sentita dalla comunità sammarinese. Storia e memoria sono infatti i valori che testimoniano la solennità, intensamente declinati nella secolare devozione a San Rocco, il Santo pellegrino, nato a Montpellier, che dedicò tutta la sua vita all’assistenza dei malati di peste durante la terribile epidemia diffusa in Europa nel secolo XIV. Il programma di quest’anno si presenta particolarmente ricco e di grande interesse culturale. Inizia sabato sera, 23 settembre, con la celebrazione alle ore 20.00 di una funzione dedicata a tutti i defunti della comunità, seguita dalla processione serale suggellata dalla presenza della Reliquia del Santo. La giornata di Domenica, 24 settembre, si articola in due fasi: la parte religiosa è finalizzata alla Santa Messa Solenne delle ore 9.00 celebrata dal Parroco, Don Marco Mazzanti, accompagnata dalla musica e dai canti corali. Nel pomeriggio, dopo la nomina dei Nuovi Priori, la festa prosegue con la parte comunitaria e ricreativa, allietata da musica, divertimento e rinfresco, e si conclude con la consueta estrazione della tombola. Un fatto nuovo, molto significativo, attribuisce maggior valore alla cerimonia di quest’anno. E’ stato ritrovato, nella sacrestia della Chiesa, un importante documento storico riguardante la Reliquia di San Rocco, da tempo conservata tra gli elementi religiosi più preziosi. Si tratta di una pergamena, risalente al ‘700, scritta in latino da Filippo Mornati, Vescovo di Nepi e di Sutri, con frasi del testo a caratteri dattiloscritti e completati da citazioni autografe. In alto, al centro, domina lo stemma del Vescovo Mornati; in basso, sono visibili il sigillo autentico con ceralacca della Diocesi Vescovile, la firma del Vescovo e del Segretario. Dalla traduzione effettuata da uno studioso archivista, esperto in atti documentali, è emerso che la Reliquia, descritta in pergamena, corrisponde proprio al frammento osseo contenuto nel Reliquiario della Chiesa: coincidono infatti l’oggetto posto all’interno, la forma ovale della piccola teca di vetro e il filo rosso del legamento. Per la Chiesa del Crocefisso, nella quale da decenni si celebra il culto di San Rocco, la pergamena ritrovata costituisce una testimonianza storica molto importante che documenta il valore della Reliquia e ne attesta l’autenticità. Un elemento considerevole che contribuisce a rafforzare il valore evocativo e la profonda devozione nel messaggio di solidarietà del Santo e consolida il senso della storia della Chiesa, inserita dal 2008, nella “Dichiarazione di San Marino Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’Unesco. Durante la Festa, la pergamena sarà esposta in Chiesa per farne conoscere il contenuto ed apprezzarne il valore; inoltre a tutte le persone presenti sarà consegnata la Preghiera speciale dedicata a San Rocco, corredata da una copia della pergamena del 1758 riguardante la validità della Reliquia. Il Comitato ed i Priori, nella ferma convinzione dell’importanza di salvaguardare le tradizioni religiose e popolari legate alla Chiesa del Crocefisso e alla devozione a San Rocco e nel preciso intento di trasmettere alle giovani generazioni storia e memoria, componenti essenziali di quel sentimento di appartenenza che guida e consolida il tessuto identitario sammarinese, desiderano ringraziare tutti coloro che parteciperanno alla tradizionale Festa di San Rocco in un clima sereno di fraterna amicizia, di solidarietà e di pace.

c.s. comunità della Chiesa del Crocefisso

