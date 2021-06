Il servizio dichiarazione redditi Csu continua fino al 16 luglio

Sollecitiamo chi ancora non lo avesse fatto a prenotare l’appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi presso la sede CSU al primo piano del Central Square di Domagnano. Il servizio è attivo tuttI i giorni, compreso il sabato mattina, fino al prossimo 16 luglio . E’ possibile prenotarsi chiamando i numeri 0549/962011 - 962012 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 (solamente dal lunedì al venerdì). È indispensabile rispettare rigorosamente l'orario concordato e presentarsi muniti di mascherina, oltre che della tessera di iscrizione a CSdL o CDLS. Chi desidera può cogliere l’occasione per iscriversi alle Confederazioni Sindacali La tessera offre un’ampia gamma di sconti e vantaggi in diversi esercizi commerciali, istituti di credito, studi medici, agenzie assicurative. Si ricorda che il servizio è gratuito per gli iscritti con redditi inferiori ad € 10.000,00, mentre per gli iscritti con reddito superiore ad € 10.000,00 è previsto un contributo minimo di €. 5,00. Per i non iscritti alla CSdL o alla CDLS viene applicato un tariffario esposto all’interno dei locali.il primo piano del Central Square, in via Cinque febbraio 17. Ricordiamo la documentazione necessaria:

- Copia di un Documento di Identità (Patente o Carta d'Identità) in corso di validità.

- Rendita Catastale (in caso di necessità è possibile richiederla direttamente presso gli uffici CSU).

- Modello IGR "G" da Lavoro Dipendente o da Pensione anno 2016 (se già in possesso).

- Certificazione Unica (ex CUD) per i Residenti e i Soggiornanti che lavorano in Italia.

- Certificazione Redditi Diversi anno 2016 (Indennità Economiche I.S.S., Gettoni di Presenza, Compensi per Incarichi e Funzioni Varie, Compensi da Collaborazioni, Compenso Amministratori e qualsiasi altro Reddito tassato o non tassato).

- Certificazione Redditi Prodotti all'Estero di qualsiasi natura (Terreni, Fabbricati, Pensioni Estere, Redditi da Capitale, ecc.). Se già tassati in Italia copia pagamento imposte (Mod. F24) ed eventuale Mod. UNICO o Mod. 730 ecc.

- Contratti e relative Ricevute in relazione a Canoni di Locazione percepiti per l'affitto di immobili.

Inoltre, tutta la documentazione relativa alle passività deducibili. La CSU consiglia fin d'ora di non attendere gli ultimi giorni e di prenotare prima possibile

c.s. Csu

