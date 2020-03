Il Silb sensibilizza i giovani a restare a casa con una campagna che punta dritta al cuore

Il Silb, Associazione Italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, si unisce alla campagna #Iorestoacasa con l’iniziativa che sta facendo il giro dei portali di tutte le discoteche e dei locali da ballo e che vuole andare dritta ai giovani. Gli imprenditori del divertimento hanno ideato una locandina con un cuore al centro, quello della vita che pulsa e che trova nella gioia, nel divertimento, nel ballo, il proprio motore propulsore. Questo è il momento di un doveroso e necessario isolamento, ma per procedere insieme come una compagine unita dalla stessa corrente di energia, accanto all’hastag #Iorestoacasa c’è anche #ripartiamoinsieme, che vuole essere un segnale di speranza e unione. “Abbiamo voluto lanciare questo messaggio diretto ai giovani – spiega Gianni Indino, presidente del Silb dell’Emilia Romagna – che viene condiviso e fatto girare su tutti i portali delle discoteche italiane. Una comunicazione semplice, che invita i ragazzi a rimanere a casa, unico modo per tornare presto a ballare. Dobbiamo stare tutti alle regole: abbiamo bisogno che tutti indistintamente le seguano. Per tornare a divertirci e a godere della musica insieme agli amici avremo tempo”.